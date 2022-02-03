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03.02.2022 12:20
Рубрика: Культура

Почему ГМИИ им. Пушкина обновил залы Галереи искусства стран Европы и Америки

Текст: Инга Бугулова
ГМИИ им. Пушкина открыл обновленную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков. Пока добрая половина шедевров покоряет публику в составе крупных выставок в Москве и Париже, музей открывает запасники, находит неожиданные параллели и даже приглашает почувствовать себя настоящим коллекционером. Так вот ненавязчиво и элегантно проблему превратили в достоинство.
Фото: Антон Баклыков/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Фото: Антон Баклыков/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Фото: Антон Баклыков/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Обновленная основная экспозиция обосновалась на втором и третьем этажах надолго - в таком виде она будет встречать посетителей, как минимум, год. В чем же дело? Ну во-первых, в выставке братьев Морозовых в парижском Fondation Louis Vuitton, куда отправились десятки работ. Часть собрания переехала в главное здание ГМИИ им. Пушкина, где сейчас открыт проект французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближения". И наконец, еще ряд произведений отдали в открывшийся на днях Музей Павла и Сергея Третьяковых.

Оставшиеся практически пустыми стены музейщиков не испугали - наоборот, дали возможность показать то, что долгое время было скрыто от глаз и воплотить задумки, на которые обычно места как раз не хватает. Вот, например, знаменитые трофейные "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, а в пару к нему поставили "Мать и дитя" американской художницы Мэри Кэссет, которая с ним дружила.

- Мы редко сравниваем, у нас для этого банально не хватает пространства. Но сейчас эти мастера рядом, и видно, насколько тонко взаимодействуют их манеры, - обращает внимание старший научный сотрудник - хранитель ГМИИ им. Пушкина Алексей Петухов.

Фото: Антон Баклыков/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Втянули в диалог и еще нескольких мастеров, смешав их работы в "околоимпрессионистический коктейль". На своем месте Клод Моне - и "Завтрак на траве", и "Белые кувшинки", и "Руанский собор вечером". С патриархом (и друг с другом, конечно) теперь перекликаются Поль Синьяк, Анри-Эдмон Кросс (Делакруа)… И везде - сочная зелень и свет, свет, свет.

А вот, пожалуй, один из самых любопытных залов - в нем воссоздали атмосферу парижского салона XIX века, где соседствуют совершенно разные вещи.

- Здесь мы можем представить себя одним из великих русских коллекционеров. Например, Сергеем Щукиным - именно так он приобрел этот пейзаж норвежца Фрица Таулова, или Иваном Морозовым, который точно так же выбрал вот эту "Весну" Франсиса Журдена, - рассказывает Алексей Петухов.

На одном из осенних салонов в Париже нашел Морозов и "Конкарно в снегу" Эдит Кокрофт - это полотно американской художницы долго хранилось в запасниках, а теперь его можно увидеть.

Фото: Антон Баклыков/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Но настоящая проблема возникла с Полем Сезанном. Из 14 его работ сейчас в Галерее искусства стран Европы и Америки осталось всего три! Здесь кураторы решили обратиться к мастерам, для которых художник стал путеводной звездой и образцом для подражания. В результате мы словно оказываемся в густом лесу, тон которому задает "Акведук" Сезанна, а вокруг очень похожие на него работы последователей - "Тропинка в скалах" Андре Дерена, "Деревья в Касси" Эмиля Фриеза, "Речка" Мориса Вламинка. Получилась такая "угадайка" - где кто из художников? И как выбраться из сомкнувшихся над тобой вековых сосен?

Гордостью в ГМИИ им. Пушкина называют свою коллекцию Альбера Марке - всего в ней восемь работ, в основной экспозиции место нашлось сразу для шести.

- Странное дело, но мы редко выставляет в полном виде коллекцию мастеров-фовистов начала ХХ века. И вот этот ансамбль Марке - настоящий подарок для гурманов и ценителей, а в России его любят и знают очень хорошо, - отмечает Алексей Петухов.

Фото: Антон Баклыков/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Среди представленных работ - "Везувий", "Порт в Онфлере", "Собор Парижской Богоматери зимой", "Мост Сен-Мишель в Париже" и другие его произведения.
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А на противоположной стене еще одна жемчужина из запасников - причем провела она там не меньше семи лет - "Купание в озере" Жоржа Руо. Это бумага, наклеенная на картон, из-за хрупкости изысканное произведение, приобретенное когда-то Сергеем Щукиным, стараются трогать как можно реже.

Предпочтениям коллекционера в последние годы посвящен еще один зал - здесь Пабло Пикассо, Андре Дерен и Анри Руссо. Три паса, которые Щукин передает не только мировой истории коллекционирования, но и отечественному искусству. А на него авангардисты сильно повлияли.

В привычный вид основная экспозиция галереи вернется нескоро, поэтому меняем точку зрения и наслаждаемся неожиданными поворотами, небанальным взглядом и редкими экспонатами. Коллекцию братьев Морозовых из Парижа, конечно, вернут, вот только сразу на свое обычное место она не вернется - сначала "морозовская" выставка отгремит в основном здании ГМИИ им. Пушкина. Ее открытие запланировано на лето.

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