Синоптик объяснил появление "ложного солнца" в Москве

В четверг жители Москвы могли увидеть редкое погодное явление - паргелий ("ложное солнце"). Его причиной стало противодействие двух циклонов и двух антициклонов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу", - рассказал Тишковец.

По его словам, столичный регион оказался в самом центре противодействия "барического квартета" - на севере и юге действуют два циклона, на западе и востоке - антициклоны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на европейской части территории России к концу недели температура воздуха понизится на 6-8 градусов. Согласно прогнозу, в пятницу ночью в Москве будет -7…-12 градусов, а днем -4…-9. К субботе ночные морозы еще окрепнут, столбики термометров будут опускаться до -10…-14.