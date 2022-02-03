Средние классы школ Владивостока уйдут на дистанционку из-за COVID-19

Ученики 5-8 классов муниципальных школ Владивостока с 7 по 20 февраля будут учиться дистанционно. Это связано с распространением COVID-19. Как сообщает пресс-служба администрации города, решение приняли на заседании комиссии оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Специалисты считают, что эта мера позволит снизить распространение вируса среди почти 30 тысяч школьников. Ученики старших и младших (со второго по четвертый) классов останутся на очном обучении.

К сегодняшнему дню на дистанционку перешли 90 классов 29 муниципальных школ из-за карантина. Вчера на онлайн-обучении были 42 класса.

Как писала "РГ", накануне решено было сдвинуть сроки каникул для владивостокских первоклассников

Сегодня в Приморье зарегистрировано 695 новых случаев коронавируса, большая часть во Владивостоке. Днем ранее этот показатель был равен 603.