В Благовещенске сообщили о минировании четырех школ и лицея

В Благовещенске учащихся пяти учебных заведений пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании зданий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию, экстренные службы проверили школы №15, 16, 17, 27, а также лицей №6.

К 10:48 по местному времени специалисты осмотрели все здания. Выяснилось, что сообщения о минированиях оказались ложными.

Напомним, что 24 января амурским кинологам пришлось проверять 16 школ Благовещенска. Тогда анонимные сообщения о взрывных устройствах также оказались ложными.