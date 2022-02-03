В дальневосточных регионах увеличили производство сои

Рентабельность сои в Приамурье серьезно снизилась. По информации министерства сельского хозяйства региона, в 2021 году она составила 33,2 процента, в то время как в 2020-м была равна 41,3. В последние пять лет этот показатель варьируется в пределах от 25 до 45 процентов. Что вызывает подобные изменения, от каких факторов зависит успех дальневосточных соеводов и какова оборотная сторона такого успеха, выяснял корреспондент "РГ".

Даешь полтора миллиона!

- Снижение рентабельности связано с ростом цен на материально-технические ресурсы, используемые при производстве сои. Стоимость минеральных удобрений и гербицидов возросла в 1,5-2 раза, горюче-смазочных материалов - на 12,7 процента, запасных частей - на 15 процентов, - рассказал "РГ" первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Сергей Адаменко.

Соя - гордость Приамурья, которое является основным производителем этой культуры на Дальнем Востоке и в стране. На недавней встрече с журналистами губернатор региона Василий Орлов отметил, что за такие урожаи, каких добились аграрии в 2021 году, в советские времена многие могли бы получить звание Героя Соцтруда. Он также выразил уверенность, что нынешние показатели (1156,7 тысячи тонн после доработки, это выше плана на 56,7 тысячи и выше уровня 2020 года на 178,1 тысячи тонн) - далеко не предел. Область вполне может давать и полтора миллиона тонн в год.

Кстати, нынешних успехов удалось добиться в условиях нулевой квоты на иностранную рабочую силу, установленную из-за пандемии, снижения посевной площади на восемь процентов в сравнении с прошлым годом и паводка (подтоплены оказались 38,6 тысячи гектаров сои). Рост производства обеспечили за счет серьезного повышения урожайности - с 13 центнеров с гектара в 2020 году до 15,7 в 2021-м. Поэтому достижения амурских соеводов переоценить сложно.

Под урожай 2022-го в области планируют разместить сою на площади 880 тысяч гектаров. Это больше, чем в два прошлых года. Общий намолот прогнозируется в объеме 1350 тысячи тонн - на 194 тысячи выше уровня 2021-го.

Избалованные соей

В то же время высокая рентабельность сои имеет оборотную сторону: многие стремятся заниматься именно ею. А в регионе не все благополучно с картофелем и овощами, и власти даже предлагают меры поддержки для тех аграриев, кто готов отказаться от сои в пользу других культур.

- Соя балует многих, - констатировал зампред регионального правительства - министр сельского хозяйства Олег Турков. - Она не только доходна, ее еще и продавать проще. К тебе приедут и заберут товар в любое время года. И сохранить урожай намного легче, чем овощи и картофель.

В Амурской области рост производства сои обеспечили за счет повышения урожайности - с 13 центнеров с гектара в 2020 году до 15,7 в 2021-м

С 2015 года экспорт сои из Амурской области за рубеж превышал вывоз в другие регионы Российской Федерации на 30-60 процентов. По итогам 2021-го ситуация изменилась. В связи с введением экспортной пошлины объем отгрузки соевых бобов в другие страны снизился по отношению к 2020 году на 27 процентов и составил 307,5 тысячи тонн. Основное направление, разумеется, - Китай. Его доля в амурском соевом экспорте - более 95 процентов. Объем вывоза этой культуры за 2021 год в другие регионы страны вырос в сравнении с 2020-м на 68 процентов и достиг 337 тысячи тонн. Главные направления поставок - Иркутская, Белгородская, Калининградская, Воронежская области, Приморский и Краснодарский края. Вывоз продуктов переработки сои - масла и шрота - в другие регионы России также превышает их экспорт по итогам прошлого года: соответственно на десять процентов и в 12 раз.

Клин растет

Еще один дальневосточный регион, где соевый клин определяет позиции агросектора, - Еврейская автономная область. На долю сои здесь приходится 92 процента всей посевной площади. За последние пять лет производство выросло более чем на четверть. В 2021 году погодные условия также внесли свои коррективы - площадь погибших посевов составила 13,3 тысячи гектаров. Часть будущего урожая пришла в негодность непосредственно из-за наводнений, а часть - из-за недостаточной влагообеспеченности и высокой температуры воздуха в вегетационный период. Тем не менее валовой сбор культуры в весе после доработки составил 83,4 тысячи тонн (141,4 процента к уровню прошлого года), средняя урожайность - 10,4 центнера с гектара (в 2020 году - 8,7).

Как сообщили "РГ" в департаменте сельского хозяйства правительства Еврейской автономии, в наступившем году посевные площади под сою планируют увеличить. Под нее собираются отвести 103,3 тысячи гектаров, что на 9,5 тысячи больше уровня 2021-го. Ожидаемое валовое производство - 101 тысяча тонн.

- Единственной рентабельной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в Еврейской автономной области, является соя. Поэтому развитие агропромышленного комплекса региона во многом зависит от успехов производителей в данной отрасли, - рассказала первый заместитель начальника департамента сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области Татьяна Ракитина. - Доходы, получаемые от реализации этого продукта, служат основой для финансовой устойчивости хозяйств и развития дальнейшего производства.

На территории автономии действует небольшое предприятие по переработке мощностью 1,2 тысячи тонн в год. На нем изготавливают соевую муку, которую поставляют в Центральную Россию.

Как признаются в департаменте, в настоящее время сохраняется стабильно низкая цена на бобы, аграрии не заинтересованы в их реализации. Но долго "придерживать" не получится: соя является главной экспортируемой продукцией в регионе. Куда поставляют? Конечно, преимущественно в Китайскую Народную Республику. В текущем году запланировано отправить 60 процентов соевых бобов на экспорт и 40 процентов - в Центральную Россию.

Серьезной статьей экспорта является соя и еще в одном регионе ДФО. В Приморье в 2021-м отправили за рубеж в 2,5 раза больше бобов, чем годом ранее, - 521,7 тысячи тонн на 191,3 миллиона долларов.

Между тем

На Дальнем Востоке постоянно внедряют новые "марки" сои. Наступивший год не станет исключением. В Приамурье в 2021-м было использовано 58 сортов, в том числе 21 - селекции расположенного в Благовещенске ВНИИ сои. Есть также сорта, созданные в других регионах страны и за рубежом. В прошлом году в Государственный реестр селекционных достижений внесено две разработки ВНИИ сои (ВНИИС-18 и Золотница). Кроме того, еще два - Апис и Грэй - рекомендованы для включения в 2022-м.