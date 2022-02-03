Руководитель строительства зоопарка в Перми получил срок за хищение 353 миллионов

Ленинский суд Перми признал виновным руководителя проектного офиса организации, строившей зоопарк в краевом центре. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам лишения свободы и оштрафовали на 900 тысяч рублей.

Установлено, что подсудимый в 2017-2018 годах подписывал акты о приемке выполненных работ при строительстве городского зоопарка, которые не были сделаны. В результате преступных действий подсудимого и его сообщников бюджету Пермского края причинен ущерб на сумму более 353 миллионов рублей.

Так как подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, то дело рассматривалось отдельно. Остальным участникам преступления предъявлены обвинения и дело в отношении их будет направлено в суд.