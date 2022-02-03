В Башкирии осудили женщину, оставившую ребенка на морозе

Иглинским межрайонным судом 55-летняя уфимка признана виновной в оставлении ребенка в опасности: женщина бросила 10-месячную девочку на морозе.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, инцидент произошел в декабре 2021 года. Жительница села Иглино попросила родственницу присмотреть за своей дочерью. Пока мать отсутствовала, обвиняемая выпила спиртное. Пьяная женщина уронила ребенка, одетого лишь в легкую кофточку, из окна первого этажа дома, а затем уснула.

Через час девочку обнаружила вернувшаяся мать, которая повезла ребенка в больницу. Девочке поставили диагноз "переохлаждение средней степени". Было возбуждено уголовное дело.

- Подсудимая признала вину в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ, - уточнили в прокуратуре республике.