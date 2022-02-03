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03.02.2022 16:24
Рубрика: Власть

В Ульяновской области - новый начальник УМВД

Текст: Михаил Фалалеев

Нового начальника УМВД по Ульяновской области представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр в режиме видеоконференцсвязи представил руководящему составу полковника полиции Максима Петрушина, назначенного на эту должность в конце января указом президента России.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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Вся биография Максима Петрушина, по словам Владимира Колокольцева, включая получение образования и профессиональное становление, связана с Поволжьем. После окончания средней школы милиции он начал работать оперуполномоченным в своем родном городе в отделе Нижнеломовского района Пензенской области. Последовательно прошел все ступени служебного роста. Хорошо знает, как правильно выстроить деятельность подразделений районного звена. На протяжении достаточно долгого времени непосредственно руководил райотделами. Позже стал начальником регионального управления уголовного розыска, а затем всей полиции Пензенской области.

Министр подчеркнул, что Петрушину предстоит руководить подразделением, расположенными в соседнем регионе, в границах одного федерального округа. Следовательно, тенденции в развитии оперативной обстановки во многом схожие.

В Ульяновской области ситуация стабильная. В частности, снижается число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж. Меньше фиксируется преступлений в общественных местах и на улицах. Однако требует повышенного внимания противодействие IT-преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков, противодействие коррупции, обеспечение безопасности дорожного движения, оказание государственных услуг.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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