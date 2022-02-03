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03.02.2022 10:47
Рубрика: Власть

Акции барнаульского аэропорта продадут ради его реконструкции

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 24(8672)
В Алтайском крае в феврале этого года проведут оценку дополнительной эмиссии акций аэропорта Барнаул, средства от продажи которых пойдут на реконструкцию аэровокзального комплекса. "Все согласования мы уже прошли, осталось провести оценку допэмиссии и весной можно приступать к реконструкции", - заявил вице-губернатор региона Александр Климин.

Главным оператором аэропорта является АО "Авиационное предприятие Алтай", 52 процента акций которого принадлежит управлению имущественных отношений Алтайского края, а 48 находится под контролем ООО "Новапорт". Вопрос о продаже контрольного пакета акций холдингу обсуждается более десяти лет.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
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Инвестиционное соглашение с "Новапортом" региональные власти заключили еще два года назад. Холдинг обязуется построить новый аэровокзальный терминал для внутренних перевозок, вложив в проект около трех миллиардов рублей. В обмен он сможет выкупить дополнительный пакет акций и увеличит свою долю до 75 процентов минус одна акция. Алтайский край сохранит за собой блокирующий пакет - 25 процентов плюс одна акция. Деньги от продажи допэмиссии регион также планирует вложить в реконструкцию, в том числе и старого терминала, который переоборудуют под международные авиаперевозки.

Как писала "Экономика Сибири" ("РГ" N8545 за 26.08.2021), обновление аэровокзального комплекса пытались начать еще в 2020-м, но помешала пандемия. Возникли претензии и со стороны ФАС и транспортной прокуратуры, которые усмотрели в допэмиссии скрытую приватизацию краевого предприятия. Но губернатор Алтайского края Виктор Томенко еще в конце декабря прошлого года сообщил, что все вопросы со стороны контролирующих органов сняты.

В 2019 году воздушная гавань алтайской столицы приняла свыше 530 тысяч пассажиров, в 2020-м их число сократилось до 280 тысяч. По предварительным данным, в 2021 году пассажиропоток в Барнаульском аэропорту восстановился почти до доковидных показателей. Следовательно, и стоимость акций снова выросла.

В конце января на встрече с представителями "Новапорта" зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин заявил, что все основные этапы подготовки к реализации этого проекта уже пройдены.

- Проведена оценка акций аэропортового комплекса, есть почти все согласования с федеральными и региональными органами власти, - подчеркнул он. - Осталось получить только оценку дополнительной эмиссии акций, которая должна пройти в феврале, и можно приступать к реконструкции.

Кроме аэровокзального комплекса реконструировать будут и взлетно-посадочную полосу. Аэропорт Барнаул включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, и в 2025 году за счет средств федерального бюджета здесь полностью обновят ВПП. По словам Виктора Томенко, это может обойтись в десять миллиардов рублей. Ведь проект предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, поскольку это позволит не закрывать аэропорт на время реконструкции. Старую ВПП в дальнейшем можно будет использовать в качестве рулежной дорожки.

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Полное обновление всей инфраструктуры аэропорта, по задумке региональных властей и инвестора, должно способствовать наращиванию пассажиропотока, расширению географии авиасообщений и привлечению новых авиакомпаний в барнаульский аэропорт.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Когда мы совместно с "Новапортом" разрабатывали этот проект в 2019 году, то акции барнаульского аэропорта оценивались примерно в 740 миллионов рублей. Потом из-за пандемии пассажиропоток сократился почти вдвое, поэтому акции резко подешевели. К середине 2021 года их стоимость оценивалась в 580 миллионов рублей. Но мы договорились с руководством холдинга, что акции, выпущенные в рамках допэмиссии, будут выкуплены по допандемийным ценам, тогда это не вызовет вопросов у контролирующих и правоохранительных органов. Получены практически все согласования, необходимые для завершения сделки, ожидается ответ Центробанка.

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