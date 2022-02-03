Дирекция курорта "Шерегеш" опровергла факт задымления на канатной дороге

Возгорания и задымления в районе подъемника в секторе "Е" на кузбасском горнолыжном курорте в Шерегеше не было. Об этом сообщает руководитель дирекции СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов.

По его словам, 3 февраля в 15.10 местного времени в секторе "Е" произошел перепад электроэнергии. Специалисты технической службы оперативно запустили подъемник при помощи альтернативного источника питания - дизельного генератора. И на холоде, в режиме прогрева холодного мотора, генератор выпустил водяной пар. Его-то и заметили очевидцы, приняв за пожар.

Работы по восстановлению подачи электроэнергии на территории спортивно-туристического комплекса были проведены в течение получаса. И сейчас подъемник в секторе "Е" работает в обычном режиме.