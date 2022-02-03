В Шерегеше задымилась канатная дорога

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе произошел пожар. Возгорание с густым дымом очевидцы заметили на верхней станции сектора "Е".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в пожарную охрану сигнал об инциденте не поступал, силы ведомства к ликвидации задымления не привлекались. Как пояснили в пресс-службе администрации Таштагольского района, задымление, связанное с небольшими техническими проблемами, ликвидировали, сейчас канатная дорога работает в штатном режиме.

Как писала "РГ", в январе подъемник сектора "Е" начал работать для жителей Кемеровской области по программе лояльности, с предоставлением скидки. А недавно к программе подключились и подхватывающие канатные дороги.