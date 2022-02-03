Губернатор Иркутской области заболел COVID-19

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Болезнь протекает в легкой форме и, по словам губернатора, без симптомов.

О своем диагнозе Кобзев узнал с помощью теста, который сделал для профилактики. "Результат получил, когда был на работе. Сразу решил вас проинформировать", - сообщил глава Приангарья.

Он отметил, что привит, сейчас работает удаленно и чувствует себя неплохо.

Кстати

В 2020 году Игорь Кобзев уже перенес COVID-19. Тогда болезнь тоже протекала в легкой форме.