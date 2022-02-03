Омичи стали чаще давать детям двойные и тройные имена

Даниэль-Бентли-Александр, Мия Мадина, Мухаммад-Абдуллох, Нур-Ислам, Мухаммад-Али, Виктор-Майкл, Мирон-Рауф, Леон-Всеволод, Ева-Мария и Мария-Изабелла. Такими именами называли своих детей омичи в минувшем году.

Экзотических имен в Омской области становится больше. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник регионального управления ЗАГСа Наталья Биляченко. Самыми необычными в прошлом году были Афина, Вселена, Марса, Цветана, Алмаза, Ноя, Родасвета, Хана, Оник, Август, Март, Егана, Глен, Лея, Оливия, Мерей, Мишель, Милолика, Эва, Аврора, Гарри, Фабиан, а также Соломон.

Омичи выбирали для своих малышей и старинные имена: Ефросинья, Матильда, Трифон, Елизар. А также называли их в честь звезд шоу-бизнеса: Муслим, Леонардо, Жасмин, Пелагея, Иванка, Мадонна, Рианна.

- Тем не менее большинство жители региона нарекали детей традиционными именами: Александр, Артем, Максим, Михаил и Матвей, София, Полина, Ева, Мария и Анна, - пояснила Наталья Биляченко.

По данным ЗАГС, всего в 2021 году в Омской области на свет появилось 17630 малышей, в том числе 9123 мальчика. 6208 детей были первенцами, 6289 - вторыми детьми в семье, 3283 - третьими. Четвертый ребенок появился в 1825 семьях, что на 124 больше, чем в 2020 году.

В прошлом году у омичей родилось 178 двоен и четыре тройни.

Кстати

В 2021 году 414 детей произвели на свет граждане иностранных государств, прибывшие в Омск из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Германии, Турции, Украины, Молдовы, Грузии, Сербии, Китая и Латвии.