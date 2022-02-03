У жителей Омска снизились доходы и выросли траты на врачей и лекарства

Половина омичей тратит на визиты к врачам и медикаменты до двадцати процентов зарплаты. А прибыль частных клиник растет невиданными темпами и уже сопоставима с городскими расходами на строительство дорог, школ, жилья. Проблемой ценообразования заинтересовался Общероссийский народный фронт.

Служба исследований Head Hunter провела опрос среди омичей - пользователей сайта по поиску работы. И выяснила, что на фоне пандемии и ограничительных мер сократились доходы почти половины респондентов. В наибольшей мере это коснулось людей старше 45 лет, а также маркетологов, ученых, представителей образовательной сферы, ресторанно-гостиничного бизнеса, транспорта, спорта. При этом омичи заявляют, что расходы на медицинские услуги ощутимо выросли.

По данным источника, у половины опрошенных на лекарства уходит до десяти процентов зарплаты, еще у четырнадцати процентов эти траты достигают 25 процентов, а шесть процентов омичей тратят на таблетки и микстуры еще больше. Примерно столько же средств у граждан уходит на врачебную помощь.

Тем временем, по данным УФНС Омской области, доходы омских частных клиник за девять месяцев прошлого года составили почти семь миллиардов рублей. У трех сетевых организаций прибыль выросла в 2,5 раза и по объему уже сопоставима с городскими расходами на реализацию государственных нацпроектов.

При этом с самого утра в кассы коммерческих медицинских учреждений выстаиваются очереди. Государственные поликлиники не справляются с резко выросшими нагрузками, за талонами пациенты стоят на улице. Поэтому особого выбора у недомогающих нет, и тем, кто имеет такую возможность, приходится раскошеливаться.

- Уже заплатила за первичный и повторный прием терапевта 1650 рублей, плюс 750 за анализы и тысячу за УЗИ. Врач выписал лекарств и витаминов почти на полторы тысячи рублей и назначил новый прием. Так что этими тратами дело не ограничится, - поделилась опытом с корреспондентом "РГ" пациентка центрального частного медцентра Арина Муралева.

Впрочем, наибольшая статья доходов коммерческих клиник - это ПЦР-тесты, которые сегодня сдают в массовом порядке. Процедура стандартная, однако ее стоимость в разных медучреждениях может существенно отличаться. В Омске, например, зафиксирован трехкратный ценовой разброс, а в некоторых городах - пяти- и шестикратный.

Странным ценообразованием уже заинтересовались эксперты ОНФ.

В Омске стоимость теста колеблется от семисот до двух тысяч рублей. Причем грешат взвинчиванием цен не только частные, но и государственные клиники. При этом нет никаких гарантий того, что цена не поднимется еще. Есть о чем задуматься антимонопольщикам и властям, уверены активисты Общероссийского народного фронта.

- Мы видим, что из-за распространения штамма "омикрон" заболеваемость резко растет. Это может привести к увеличению спроса на тестирование, а значит, к попыткам взвинтить цены, - отмечает руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Сегодня в Омске тест можно сделать в двадцати клиниках. Средняя цена по городу превышает 1 200 рублей. Бесплатная процедура предусмотрена для граждан, имеющих ярко выраженные симптомы коронавируса либо ОРЗ. Для тех, у кого есть медотвод от вакцинации из-за аллергии и других показаний, траты на тестирование, без которого даже в торговые центры за покупками не пускают и результаты которого действительны всего два дня, влетают в копеечку.

Кстати

По данным ОНФ, только 25 процентов опрошенных омичей получили бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19.

Соответствующий диагноз был зарегистрирован в медицинской организации лишь у каждого четвертого амбулаторного больного. 84 процента респондентов признали, что не обращались за медпомощью по телефонам горячих линий. Тем, кто это все же сделал, пришлось потратить на ожидание ответа оператора от нескольких минут до нескольких часов.