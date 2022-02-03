В новосибирском Академгородке построят суперкомпьютерный центр

В новосибирском Академгородке планируется создать к 2025 году суперкомпьютерный центр "Лаврентьев". О нем корреспонденту "РГ" рассказал руководитель проекта ректор НГУ, академик Михаил Федорук.

В чем важность и значимость проекта как для НГУ, так и для Академгородка в целом?

Михаил Федорук: Суперкомпьютерный центр "Лаврентьев" - это комплексное инфраструктурное решение в рамках проекта "Академгородок 2.0", интеграционное ядро и точка сборки центра компетенций по высокопроизводительным и параллельным вычислениям, искусственному интеллекту, значение которого для научно-исследовательских организаций Академгородка трудно переоценить.

Здесь сложилась уникальная ситуация, когда сразу несколько исследовательских центров имеют оборудование и опыт в суперкомпьютерных вычислениях, искусственном интеллекте. Необходима единая инфраструктура, на которой эти группы могли бы делать задачи более высокого уровня. Работая на суперкомпьютере уровня "Лаврентьев", исследователи смогут решать задачи совершенно другого масштаба, которые требуют объединения усилий сразу нескольких групп или даже организаций.

Новосибирскому госуниверситету нужен этот проект, потому что он позволяет достраивать недостающие компетенции в области компьютерных вычислений, информационных технологий, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Основная цель - не просто поставить мощное высокопроизводительное железо, а собрать и подготовить людей, которые владеют самыми современными технологиями. Это вопрос технологической конкурентоспособности России. Так, университет ежегодно набирает на программы бакалавриата более 500 студентов, которые планируют строить карьеру в IT-отрасли. Для таких ребят являются обязательными курсы по параллельному вычислению, искусственному интеллекту, машинному обучению, цифровым двойникам, которые, в свою очередь, требуют значительных вычислительных мощностей. Уже сейчас решение такой типовой для студентов старших курсов задачи, как обучение нейронной сети на дата-сете типа Imagenet, требует производительности порядка 40 терафлопс. Через несколько лет запросы на производительность вырастут, как и количество студентов, готовых к изучению современных информационных технологий. Соответственно, СКЦ "Лаврентьев" - это суперкомпьютер с гибридной архитектурой, который позволит обеспечить как исследователей, так и каждого студента необходимой для образовательного процесса инфраструктурой.

В какой форме целесообразно проводить объединение ресурсов институтов РАН и НГУ для реализации проекта?

Михаил Федорук: Интерес к инфраструктуре суперкомпьютерного центра проявляют исследовательские группы и в научно-исследовательских институтах, и в высокотехнологичных компаниях Технопарка, и в самом университете. Так, соглашение о создании Консорциума "Высокопроизводительные вычисления и технологии искусственного интеллекта" подписали: НГУ, Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН, Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Федеральный исследовательский центр "Институт цитологии и генетики СО РАН", Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН.

На текущем этапе работы дополнительные роли в консорциуме взяли на себя НГУ и ИВМиМГ СО РАН. Университет выполняет роль площадки, позволяющей собрать центр компетенций. Институт вычислительной математики и математической геофизики играет роль научного и технического консультанта в этом проекте. Остальные ведущие институты СО РАН, их индустриальные партнеры, а также Центр компетенций "Генетические технологии" на базе ФИЦ ИЦиГ СО РАН и Математический центр в Академгородке оказывают всю необходимую партнерскую помощь и формируют пул задач для суперкомпьютера.