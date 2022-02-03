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Рубрика: Происшествия

В Омске отчим избил девятимесячного мальчика-инвалида

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего спортсмена, избившего девятимесячного ребенка.

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По предварительным данным, многодетная мать уехала из Омска на несколько дней в другой город для оформления документов. С тремя маленькими детьми остался ее сожитель. 1 февраля он поднялся к соседям и попросил у них телефон, чтобы вызвать скорую помощь, так как младшему ребенку, имеющему инвалидность, стало плохо. Врачи госпитализировали девятимесячного мальчика с многочисленными телесными повреждениями.

- По версии следствия, в период с 26 января по 1 февраля 2022 года подозреваемый с целью наказания и причинения физических страданий малолетнему и заведомо находившемуся в беспомощном состоянии систематически наносил ему множественные удары руками по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его, - сообщает СК по Омской области.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего.

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