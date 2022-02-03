В Омске замминистра задержали за взятку в 1,5 миллиона рублей

В Омске правоохранители задержали заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - "Получение взятки". По месту его жительства и работы проведены обыски.

По версии следствия, замминистра получил от руководителя коммерческой организаций взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 миллиона рублей. Деньги ему были переданы за покровительство деятельности данной организации.

Бизнесмен также задержан и обвиняется в даче взятки. Расследование уголовного дела продолжается.