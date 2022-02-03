В Томске появились автобусы-ФАПы для пациентов с коронавирусом

Первый мобильный фельдшерско-акушерский пункт заступил на дежурство в новом микрорайоне Томска - Северном парке. В нем будут принимать горожан с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19.

Медики мобильного ФАПа будут осматривать пациентов, назначать лечение, открывать больничные листы в случае необходимости. В "поликлинике на колесах" также можно будет сдать экспресс-тест на коронавирус и бесплатно получить лекарственные препараты при положительном результате.

В Северном парке проживает более восьми тысяч томичей. В прошлом году здесь открылась новая современная поликлиника и многофункциональный медицинский центр. Однако из-за пандемии они, как и другие медицинские учреждения в регионе, с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Решением оперштаба в Томской области даже приостановили плановую медицинскую помощь.

На днях в обладминистрации приняли решение передать медикам автомобили руководителей департаментов - до тех пор, пока не схлынет волна.

- Подключение к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией мобильных ФАПов - это еще один шаг, чтобы снизить колоссальную нагрузку, которую испытывает сейчас первичное звено здравоохранения, и повысить доступность медпомощи для пациентов, - говорит заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

Еще два передвижных мобильных комплекса будут работать в микрорайонах Радонежский и Зеленые Горки. Для местных жителей это очень удобно. Ведь многие пациенты сегодня боятся идти в поликлиники, где огромные очереди из заболевших. А в ФАП во дворе можно будет подойти по предварительной записи.