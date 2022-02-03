Все школы Омской области уйдут на дистанционку из-за COVID-19

В Омской области оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение о переводе на дистанционное обучение всех школ в регионе. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- С 7 по 21 февраля школьные учреждения уходят на дистанционную работу, - сообщает администрация Омской области. - Это не касается только 9 и 11 классов, которым нужно готовиться к экзаменам. Дистанционно будут работать колледжи и техникумы, за исключением тех, кто сейчас проходит промежуточную аттестацию.

А вот по детским садам решение будет приниматься индивидуально. Они будут закрываться только в случае превышения порога заболеваний в 20%.

В Омской области также приостанавливается диспансеризация и плановая медицинская помощь в первичном звене. Нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения возросла в 3,5 раза.

- Выдача листов нетрудоспособности поликлиникой будет проходить дистанционно при положительном ПЦР, - отмечает оперштаб.

Справки для дошкольных учреждений и школ по завершению болезни также будут выдаваться дистанционно. В регионе введут временные ставки для студентов медицинского университета, помогающим врачам в больницах.