Петербуржца осудили за попытку убийства сестры полярника Чилингарова

Житель Петербурга проведет шесть лет в тюрьме за попытку убийства сестры полярного исследователя Артура Чилингарова, сообщает прокуратура Северной столицы.

Напомним, нападение произошло в апреле прошлого года. Мужчина, будучи сильно пьяным, напал на пожилую женщину в парадной дома на Васильевском острове. Пенсионерка получила удар по голове.

Пострадавшую спасла соседка, она открыла дверь и спугнула нападавшего. Следователи увидели во всей этой истории покушение на убийство.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, сам мужчина не отрицал, что напал на женщину, но не согласился с тем, что хотел ее убить.

Помимо отбывания наказания, мужчине также предстоит компенсировать пострадавшей 400 тысяч рублей в качестве морального вреда и размещения расходов на лечение.