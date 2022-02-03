С аварийного судна в Баренцевом море пропал один рыбак

С маломерного судна, которое получило пробоину и терпит бедствие в Баренцевом море, пропал один рыбак. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

По информации МСКЦ Мурманска на 14.00, на судне находились пять человек. Из них четверо спасены, они находятся в зоне видимости капитана танкера "Тимофей Глуженко" на скалах острова Зеленецкий. Поиски пятого члена экипажа продолжаются.

К месту аварии прибыл вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра. Для того, чтобы вести мониторинг акватории, на месте поисковых работ находится танкер "Айс Игл".