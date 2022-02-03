В Петербурге разрешили закрывать больничный дистанционно

В Петербурге с 4 февраля закрывать больничный станет возможно в удаленном формате, без личного похода в поликлинику, сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, функция закрытия больничных уже с утра 4 февраля появится у телефонного сервиса 122, а вечером того же дня соответствующая опция должна заработать на портале "Здоровье петербуржца".

Сейчас, по данным Комздрава Северной столицы, в Петербурге под медицинским наблюдением находятся 250 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. А ведь есть еще пациенты с ОРВИ и те, кто находился в контакте с пациентами, к которых подтвержден ковид.

Всем им нужно оформить больничные листы. Большое количество обращений в поликлиники привело к очередям. Людям нужно приходить туда два раза - в первый раз, чтобы открыть больничный, второй - чтобы закрыть его. Из-за роста числа обращений врачи поликлиник работают буквально на износ, им в помощь отправлены медики из больниц. Время работы поликлиник продлено в одних учреждениях до 20.00, в других - до 21.00. Но все равно пациентов слишком много. Причем, в нынешнюю волну число тяжелых случаев значительно меньше, многие просто приходят, чтобы оформить документы.

О том, что в Петербурге введут дистанционные больничные, заговорили еще неделю назад. Правда, в итоге опция получилась все-таки неполной. Закрыть больничный действительно разрешат удаленно, но чтобы открыть документ, посетить поликлинику все-таки придется.