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03.02.2022 19:33
Рубрика: Культура

В Петербурге учредили большую оркестровую премию "440 герц"

Текст: Марина Ледяева ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
В названии новой премии - частота колебаний ноты "ля", на которую настраиваются музыканты. Претендовать на победу может любой симфонический оркестр страны. Уникальность награды в том, что ее будут присуждать не за студийные записи, а за онлайн-трансляции выступлений. Возглавил премию выдающийся дирижер Юрий Темирканов.
Согласие маэстро Юрия Темирканова возглавить новую премию сделало ее очень весомой. Фото: Анатолий Медведь Согласие маэстро Юрия Темирканова возглавить новую премию сделало ее очень весомой. Фото: Анатолий Медведь
Согласие маэстро Юрия Темирканова возглавить новую премию сделало ее очень весомой. Фото: Анатолий Медведь

До сих пор симфоническая музыка была обделена премиями, поскольку очень сложно организовать экспертную оценку "живых" концертов. "Филармонические программы, в отличие от спектаклей, не повторяют, - пояснила "РГ" художественный руководитель премии Надежда Маркарян. - Спектакль можно посмотреть не один раз. А программа сыграна - и навсегда ушла в историю. Чтобы дать ей профессиональную оценку, жюри надо заранее собраться и приехать на концерт. В мире много музыкальных премий, которые оценивают студийные записи. Но дело в том, что для них записывают много дублей и результат складывается из наиболее удачных фрагментов".

Фото: kinopoisk.ru
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В пандемию большое распространение получили онлайн-трансляции концертов. "Эврика! - подумали организаторы премии. - Это же идеальный вариант для оценки!" "Когда программа звучит в зале и одновременно транслируется онлайн, ее аудитория увеличивается до бесконечности. И все слушатели одновременно переживают эмоции. После этого программа продолжает жить в записи. А значит, ее можно оценить!" - улыбается Надежда Маркарян.

Премия "400 герц" может возродить интерес к академической музыке, отмечают организаторы. Россия всегда была страной высокой симфонической культуры, которую ценили во всем мире. Но в последнее время многие стали слушать музыку попроще. Соревнование оркестров поможет классике вернуть позиции. Прием заявок на премию за 2021 год уже начался, он продлится до 15 апреля. Лауреатов в десяти конкурсных и пяти внеконкурсных номинациях объявят 31 мая в Петербурге. Оценивать оркестры будут руководители крупнейших филармоний страны, музыкальные критики Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Возглавил премию выдающийся дирижер Юрий Темирканов.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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