Блогеры расскажут о российских городах на языке глухих

Блогеры со всей страны записывают видео, где на языке жестов представляют города, в которых они живут. Астрахань - рыба, Югра - мамонт, Санкт-Петербург - зонт…

Проект задумали музей "В тишине" Москвы и гид из Астрахани Наталия Туйгунова. Цель - продемонстрировать: туризм должен быть не только разным, но и равным. Идею поддержали 12 регионов, и это не предел.

"Последние два года активно развивается внутренний туризм, появляются новые маршруты. Но все ли они доступны для глухих и слабослышащих людей? Своим проектом мы хотим изменить ситуацию, привлечь внимание к проблеме, - рассказала основатель музея "В тишине" Мария Айзина.

"У меня много знакомых из разных городов, которые занимаются туризмом: гиды и популярные блогеры. Предложила им поучаствовать в проекте", - рассказала "РГ" Наталия Туйгунова.

Проект - в самом начале пути. Сейчас блогеры лишь представляют города. В перспективе - будет и рассказ о них. По крайней мере, такие планы есть.

"Сейчас мы размышляем, как развивать наш проект дальше, - говорит Наталия Туйгунова - Думаем продолжать такие коллаборации с другими музеями. В частности, к нам поступают заявки от амбассадоров из других городов, которые готовы записать полноценный видео-гид про свой регион на языке глухих".

В основном, неслышащие люди используют для обозначения слова один жест. Но в названиях городов жесты-символы есть только для столиц. К примеру, Москва - это дважды дотронуться до щеки кулаком. А Петербург придется показывать уже девятью знаками - по числу букв из дактильной азбуки.

Блогеры решили, что каждый сам определит символ своего региона. А как его изобразить показали сурдопереводчики музея. Символом Сочи стало море, Карелии - озеро, Карачаево-Черкесии - водопад, Пятигорска - горы, Мурома - калач.

А фотограф и организатор туров по Калининграду Андрей Новожилов выбрал аиста. "Этот город прошел огромный исторический путь, менялась власть, но аисты как вили гнезда на кирхах, так и продолжают это делать. Приезжайте в Калининград, чтобы познакомиться с ними!" - пригласил Андрей.

Сейчас в инстаграм-аккаунте @museuminsilence выложены видеоролики из одиннадцати городов, готовится двенадцатый - из Волгограда.

"Нам написали из Дагестана и Казани, - сообщила Наталия. - Предлагают реализовать аналогичные проекты - представить города по символам на языке жестов. Это так круто. Короткие позитивные видео демонстрируют готовность гидов встречать туристов с особенностями".

Как рассказала Мария Айзина, сейчас музей "В тишине" находится в гастрольном туре по России. "Недавно из Владимира переехали в Ярославль, - отметила она. - Мы привлекаем сообщество регионов, чтобы в музеях появлялись сурдопереводчики".

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.