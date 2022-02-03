Главгосэкспертиза одобрила проект первого этапа обхода Симферополя

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение о проектно-сметной документации для первого этапа юго-восточного объезда Симферополя на участке Донское - Перевальное. Об этом сообщила пресс-служба ГГЭ.

25-километровая дорога выведет федеральную трассу А-291 "Таврида" на Южный берег Крыма и обеспечит транзит автотранспорта - около 30 тысяч машин в сутки - в обход Симферополя, параллельно разгрузив участок действующей автодороги Симферополь - Перевальное.

На первом этапе генподрядчик - компания "ВАД", строящая федеральную трассу "Таврида" - построит 15 километров трассы на территории Симферопольского района. На четырехполосной автодороге категории IB устроят две развязки в разных уровнях, семь путепроводов, а также установят шумозащитные экраны, проложат кабельные и воздушные линии электропередачи, разместят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения и другие коммуникации. Также планируется устройство внутриплощадочных проездов и площадок для движения пожарных машин и дорожной спецтехники.

Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2024 году. Проект оценивается предварительно в сумму 32 миллиарда рублей.

Ранее власти республики заявили о вынужденном изъятии домовладений и земельных участков для строительства объездной дороги на территории села Заречное Симферопольского района. В зону сноса попали 177 земельных участков и 58 домовладений. В Совмине Крыма пообещали выкупить их по справедливой рыночной стоимости, а в дальнейшем выделить на развитие инфраструктуры Заречного 350 миллионов рублей.