В трех районах Кубани из-за подтоплений введен режим ЧС

В четверг на Кубани сразу в трех районах - Славянском, Северском и Красноармейском- ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных подтоплений, вызванных таянием снега и паводком. Об этом сообщили в оперативном штабе края.

По его данным, в Славянском районе подтопило 735 придворовых территорий в девяти населенных пунктах: Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевской, Петровской и Черноерковской, поселках Совхозном и Целинном, хуторах Нещадимовском, Бараниковском и Прикубанском. При этом вода на высоту до 15 сантиметров затопила 279 частных домов.

В Северском районе Кубани подтопило 107 придворовыхучастков в станицах Северской, Азовской и Смоленской, поселках Ильском и Афипском. Восемь домов затоплено, в пункты временного размещения и к родственникам эвакуировали 26 человек, в том числе 14 детей.

Кроме этого, в Северском районе паводок затопил федеральную трассу Краснодар - Новороссийск, по которой в порт постоянно идут груженые фуры.Наиболее сложная обстановка сложилась в районе поселка Афипского, где затопление трассы привело к огромным автомобильным пробкам и скоплению транспорта, несмотря на то, что дорога не перекрывалась. На этом участке дежурили экипажи ДПС, а вечером второго февраля дорожники даже сняли фрагменты ограждения, чтобы не мешать потокам переливаться на другую сторону дороги. На данный момент между поселками Предгорным и Афипским образовалась пробка протяженностью почти 3,5 километра.

В Красноармейском районе из-за таяния снега подтопило 68 придворовых участков в станицах Полтавской, Ивановской и хуторе Трудобеликовском. Но дома остались нетронутые водой, а эвакуация жителей не потребовалась.

В Краснодаре затопленными оказался 41 участок муниципальных и краевых дорог, а также 11 придворовых территорий. В Крымском районе сохраняется угроза перелива воды через дамбу частного пруда в хуторе Веселом. Из-за этого из хутора эвакуировали семь местных жителей, в основном людей пенсионного возраста и инвалидов. Все они доставлены в пункт временного размещения.

Во всех районах проводится откачка воды с помощью мотопомп и спецтехники. Борьбой со стихией занимаются сотрудники местных администраций и МЧС.