Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован

Бывший градоначальник Екатеринбурга (он занимал этот пост в 2013-2018 годах) и общественный деятель Евгений Ройзман сообщил, что госпитализирован в больницу.

По его словам, тест на коронавирусную инфекцию у него отрицательный, но "иллюзий никаких".

"Думал, что справлюсь, но решил не рисковать", - написал он на своей странице в instagram, и выложил фото с больничной едой.

Напомним, в 2020 году Ройзман уже перенес COVID-19. Тогда его с пневмонией положили в 40-ю больницу, которая была переоборудована под ковидный госпиталь. Летом прошлого года 2021 года экс-мэр сообщил, что вакцинировался.