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23.06.2020 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман выписан из больницы после COVID-19

Текст: Екатерина Призова

Бывший глава Екатеринбурга и председатель гордумы Евгений Ройзман, занимавший этот пост в 2013-2018 годах, перенес коронавирусную инфекцию и выписался из стационара,

"Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить", - написал он в Twitter.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Напомним, в начале месяца Ройзман сообщил в соцсетях, что почувствовал недомогание (закладывало уши, болело горло), а когда симптомы прошли, сделал тест на COVID-19 и он оказался положительным. По словам экс-мэра, он заперся в библиотеке и никуда не выходил, но на следующий день вечером его увезли в клинику: КТ подтвердило пневмонию.

Бывшего градоначальника положили в 40-ю. "Задеты легкие, но чувствую себя хорошо, в этом и подвох, - написал он с больничной койки. - Относитесь серьезно, коснуться может каждого и непонятно, откуда прилетит".

Два последних теста на коронавирусную инфекция были отрицательными - Ройзмана выписали как выздоровевшего.

По данным оперштаба за сутки в Свердловской области выявлено 182 новых случая COVID-19 (итого - 11311 с начала пандемии). Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано за сутки 406 человек, а в общей сложности уральские врачи вылечили 5972 пациента. "Зарегистрировано четыре случая смерти больных. Общее число - 75", - докладывает ведомство.

Между тем

Парад Победы, который состоится в Екатеринбурге, пройдет без участия ветеранов, наиболее уязвимой для заболевания категории. Однако они все же станут участниками Парада, хоть и дистанционно: они будут видеть площадь 1905 года и собравшиеся в центре города люди будет видеть их.

"Хотел бы призвать всех горожан смотреть Парад по телевизору, не подвергая себя дополнительному риску", - подчеркнул заместитель губернатора Павел Креков.

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Для тех, кто все же придет в центр, продуманы дополнительные меры безопасности: и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры будут следить за ситуацией, людям при необходимости раздадут маски, специалисты Роспотребнадзора также сопровождают мероприятие.

"Ежегодно на Парад приходит от 40 до 50 тысяч человек. В таких условиях обеспечить социальное дистанцирование практически невозможно", - отметили в оперштабе.

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