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09.06.2020 09:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с COVID-19

Текст: Екатерина Призова

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с диагнозом COVID-19. О том, что коронавирусную инфекцию подтвердил анализ, он сам рассказал накануне в соцсетях. В понедельник вечером его увезли в клинику.

"Сделали КТ, и сразу в больницу. Пневмония развивается", - подтвердил Ройзман "Интерфаксу ".

Фото: Виктор Васенин/РГ
СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

По словам экс-мэра, несколько дней назад он почувствовал легкое недомогание: закладывало уши, болело горло. Симптомы сопровождались небольшим повышением температуры - до 37. За пару дней он отлежался, все прошло, но тест на COVID-19 решил все-таки сделать: он оказался положительным.

Сейчас он чувствует себя нормально. Говорит, что в этом вся опасность. "У тебя сначала появляются легкие признаки простуды, настолько незаметные, что ты понимаешь, что это не может быть никаким коронавирусом. Потом оказывается, что легкие поражены", - сказал он в беседе с корреспондентом агентства.

Напомним, по данным на 8 июня в Свердловской области зарегистрировано 7668 случаев COVID-19. "Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 - на аппаратах ИВЛ", - передает оперштаб.

Между тем

Накануне губернатор Евгений Куйвашев снял ряд ограничений в регионе, но сохранил до 15 июня масочный режим и самоизоляцию для уральцев старше 65 лет и тех у кого есть с хронические заболевания.

Новая редакция указа опубликована на портале правовой информации. Документ, в частности, предполагает, снятие ограничений на работу непродовольственных магазинов с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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