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03.02.2022 14:33
Рубрика: Происшествия

В деле экс-чиновника, заказавшего убийство прокурора Югры, появился новый эпизод

Текст: Татьяна Воробьева

В деле бывшего чиновника минфина, который более 20 лет назад заказал убийство прокурора Югры и долгое время скрывался от правосудия, появился еще один эпизод. Следствие полагает, что этот же фигурант готовился убить еще одного человека - бывшего заместителя прокурора, к которому испытывал неприязнь.

Фото: Пресс-служба СКР
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Напомним, в октября прошлого года на съемной квартире в Ханты-Мансийске нашли бывшего контролера-ревизора: он прятался в разных регионах, не менял советский паспорт на российский, не ходил в учреждения и магазины. Обустроить быт ему помогала одна из родственниц, а в квартире были оборудованы потайные ниши, где разыскиваемый мог скрываться от нежданных визитеров.

Бывший сотрудник контрольно-ревизионного управления в 1993 году украл у нефтегазового предприятия более 15 миллионов рублей. В отношении него велось расследование. Чтобы выкрутиться, в июне 2000 года он нанял киллера: отомстить прокурору Югры Бедерину за то, что тот исполнял свой служебный долг и собирался привлечь фигуранта к уголовной ответственности за мошенничество.

25 июля прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного пистолета.

Кстати, по данным следствия, на счету экс-чиновника еще два заказных убийства, совершенных киллерами в 1996 и 1998 годах. И два неудавшихся покушения: в 1996 году он попытался организовать устранение зампрокурора автономного округа, но исполнитель в итоге отказался делать это. И вот в ходе расследования выяснился еще один аналогичный эпизод, сообщили сегодня в Следственном комитете Югры.

В 2000 году фигурант был объявлен в международный розыск, что не помешало ему осенью 2009 года попытаться лично убить бывшего заместителя прокурора автономного округа, занимавшему эту должность до 1996 года. За помощью в организации он обратился к своей знакомой, но женщина отказалась.

В связи с новыми фактами возбуждено еще одно уголовное дело статье "приготовление к убийству".

Расследование продолжается.

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