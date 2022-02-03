В Нижневартовске нашли гараж, забитый нелегальным спиртным

В Югре, где этой зимой 13 человек насмерть отравились суррогатным спиртным, нашли гараж, где хранилась сомнительная спиртосодержащая жидкость.

Забитый тарой бокс полицейские обнаружили в Нижневартовске на Индустриальной. Задержан подозреваемый - 38-летний местный житель.

"Злоумышленник хранил более 850 литров продукции с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота товара, он не предоставил", - передает главк МВД.

В помещении было 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка на сумму более 300 тысяч рублей. Образцы отдали на исследование. Возбуждено уголовное дело.