Римас Туминас поставил "Привидения" Ибсена в Венеции

В четверг на сцене Театра Годьдони Национального театра Стабиле региона Венето художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас представил свой новый спектакль "Привидения" (Spettri) по одноименной пьесе Генрика Ибсена. Главную роль исполняет выдающаяся австрийская актриса Андреа Йонассон. Премьерные показы пройдут 3-6 февраля.

Одна из самых мрачных пьес Ибсена была написана в 1881 году. Сценическая версия создана молодым итальянским драматургом и режиссером Фаусто Паравидино и Римасом Туминасом.

"Как и всем итальянцам ему особенно близка тема снов, сновидений, мистицизма, если хотите. И кстати, у Ибсена этого тоже в избытке, ему это близко и понятно. А я вот реалист. Хотя, наверное, хотел бы быть фантастическим реалистом. Поэтому я взял его текст, кое-что там изменил и сократил", - так Римас Туминас описывал работу над спектаклем в интервью "Российской газете".

Его "Привидения" о сильной женщине, которая ради достижения своего идеала готова пожертвовать всем, даже собственным сыном. Об иллюзиях, которые пронизывают нашу жизнь. О страхе, недоверии и лжи, которые окружают нас словно призраки. Наконец, о свободе, достигнуть которую дано не каждому.

Вместе с Туминасом над спектаклем работали сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, ассистент режиссёра Габриэлла Туминайте и ассистент-переводчик - Алина Фроленко.

В спектакле звучит музыка Фаустаса Латенаса, Гиедрюса Пускунигиса, Яна Сибелиуса и Жоржа Бизе. Роль Элен Алвинг играет талантливейшая австрийский актриса Андреа Йонассон. С ней на сцену выходят итальянские актеры Джанлука Меролли, Фабио Сартор, Джанкарло Превиати и Элеонора Паниццо.

Справка "РГ"

Театр Карло Гольдони - старейший из ныне действующих театров Венеции - ведёт свою историю с 1622 года, находится в историческом центре города, недалеко от моста Риальто. Театр управляется и является основной сценой для компании Театро Стабиле дель Венето (Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni).