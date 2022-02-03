Римас Туминас поставил "Привидения" Ибсена в Венеции

Одна из самых мрачных пьес Ибсена была написана в 1881 году. Сценическая версия создана молодым итальянским драматургом и режиссером Фаусто Паравидино и Римасом Туминасом.
"Как и всем итальянцам ему особенно близка тема снов, сновидений, мистицизма, если хотите. И кстати, у Ибсена этого тоже в избытке, ему это близко и понятно. А я вот реалист. Хотя, наверное, хотел бы быть фантастическим реалистом. Поэтому я взял его текст, кое-что там изменил и сократил", - так Римас Туминас описывал работу над спектаклем в интервью "Российской газете".
Его "Привидения" о сильной женщине, которая ради достижения своего идеала готова пожертвовать всем, даже собственным сыном. Об иллюзиях, которые пронизывают нашу жизнь. О страхе, недоверии и лжи, которые окружают нас словно призраки. Наконец, о свободе, достигнуть которую дано не каждому.
Вместе с Туминасом над спектаклем работали сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, ассистент режиссёра Габриэлла Туминайте и ассистент-переводчик - Алина Фроленко.
В спектакле звучит музыка Фаустаса Латенаса, Гиедрюса Пускунигиса, Яна Сибелиуса и Жоржа Бизе. Роль Элен Алвинг играет талантливейшая австрийский актриса Андреа Йонассон. С ней на сцену выходят итальянские актеры Джанлука Меролли, Фабио Сартор, Джанкарло Превиати и Элеонора Паниццо.
Справка "РГ"
Театр Карло Гольдони - старейший из ныне действующих театров Венеции - ведёт свою историю с 1622 года, находится в историческом центре города, недалеко от моста Риальто. Театр управляется и является основной сценой для компании Театро Стабиле дель Венето (Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni).