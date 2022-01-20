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Рубрика: Культура

Римас Туминас: Призраки повсюду - страх, боязнь за себя, недоверие, обман

Текст: Наталья Лебедева
Свой юбилей художественный руководитель Театра им. Вахтангова, литовец с русской душой Римас Туминас отметил в Италии. В государственном Театре Карло Гольдони из региона Венето он ставит одну из самых противоречивых пьес Генрика Ибсена "Привидения". Времени до премьеры (3 февраля) совсем в обрез. И все же Туминас ответил на вопросы "РГ". Конечно, о войне и мире. О разнице менталитетов. Разумеется, об иллюзиях и призраках. И о том, каково это - отмечать 70-летие вдали от дома и родного театра.
Фото: Валерий Яков Фото: Валерий Яков
Фото: Валерий Яков

Римас Владимирович, кто предложил вам взяться именно за Ибсена - и именно в Италии, в Венецианском театре Карло Гольдони? Не сомневались, сразу согласились?

Римас Туминас: На самом деле, нашим теплым отношениям с Италией уже много лет. Вместе с Театром Вахтангова мы дважды принимали участие в Международном фестивале искусств в итальянском городе Сполето, где показывали "Онегина" и "Царя Эдипа". Там я и познакомился с Джорджио Феррара, художественным руководителем Teatro Stabile di Veneto. И когда он пригласил меня посотрудничать с его театром - добавив, что вместе со мной свои спектакли там будут ставить Роберт Уилсон и Эмма Данте, - я не смог оказаться. Признаюсь, такая компания для меня очень лестна. Останавливало лишь то, что это январь, - я догадывался, что не все поймут, а некоторые просто обидятся и обвинят меня в том, что я сбежал от всех в свой день рождения. Но решил, что это судьба. И вот я в Италии. Хотя, если честно, даже рад, что оказался в этот день не в Москве и не в Вильнюсе, а в Венеции.

Ибсена на итальянский перевел Фаусто Паравидино, молодой итальянский драматург и кинорежиссер. По-вашему, он обошелся с классиком бережно? Совпало его видение с вашим?

Римас Туминас: Совсем не совпало. Как и всем итальянцам, ему особенно близка тема сновидений, мистицизма, если хотите. И кстати, у Ибсена этого тоже в избытке - ему это близко и понятно. А я вот реалист. Хотя, наверное, хочется быть реалистом фантастическим. Поэтому взял его текст, кое-что изменил и сократил. Теперь уже вместе с актерами на репетициях соединяем его и мои части в единое целое. Пока получается.

Римас Туминас и Юрий Цокуров. Фото: Александра Торгушникова

О чем будут ваши "Привидения"?

Римас Туминас: Я убежден, что у Ибсена получились одни из самых прекрасных и сильных женских образов в мировой драматургии. Его героиня Элен Алвинг - женщина, которая прозревает, раскрывает ложь и стремится к своему идеалу. Ради этого она готова пожертвовать всем и всеми: и дочерью мужа, и собственным сыном… Посмотрите, что она говорит: "Правда - это идеал". Это как же нужно прожить, через что пройти - чтобы воспитать в себе такое желание жить только с правдой? Это очень тяжело. Нас же с самого детства окружают обман и ложь. Вот и главная героиня искренне мечтает о семейном благополучии, но не понимает, что истинного благополучия никогда и не было. Это всего лишь иллюзия. А иллюзия правды - еще не правда.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Театре им. Вахтангова стартовал марафон, посвященный 70-летию Римаса Туминаса

У Ибсена все начинает рушиться прямо со второго действия: иллюзии разбиваются вдребезги, жестокая правда выходит наружу. Он будто говорит нам: перестаньте играть в семейное благополучие. Каждый член семьи - это уникальный и свободный человек. А перейти к свободе можно только через преодоление иллюзий. И Элен Арвинг станет свободной, как и другие героини Ибсена. Но прежде она должна совладать со своими призраками. Они повсюду, здесь, вокруг нас - страх, боязнь за себя, недоверие, обман. Эти призраки живут в нас, освободиться от них можно только пожертвовав чем-то по-настоящему важным. На такую жертву способен только сильный человек, такой, как Элен Арвинг. Эта пьеса о том, как развенчиваются идолы и рушится мир иллюзий.

Главную роль в вашей постановке сыграет австрийская актриса Андрея Йонассон. Вместе с ней на сцене итальянские актеры. Легко найти общий язык с таким пестрым интернациональным коллективом?

Римас Туминас: Конечно. Все встало на свои места уже на третий день репетиций. Всем стало понятно, кто есть кто. Разные языки, национальные особенности - с этим несложно работать. А вот нужную интонацию постановки мы ищем до сих пор. И этот поиск в хорошем смысле интригует. Я большой поклонник Анатолия Эфроса и Джорджо Стрелера. Мне не довелось быть лично знакомым со Стрелером, но здесь, на итальянской земле, сама судьба подсказала мне взять кое-что и у него.

Репетиции Войны и мира Павел Попов Римас Туминас Людмила Максакова. Фото: Александра Торгушникова

Насколько ощутима разница - где ставить спектакль: в России или, скажем, в Италии? Зрители по-разному реагируют?

Римас Туминас: Конечно, по-разному. Но я стараюсь не думать о том, кто и как будет реагировать. Тем более, что на боль все реагируют одинаково - и русские, и итальянцы. Если это больно - то больно всем. Если весело - то опять же весело всем. Человеческая природа везде одинакова. Хотя и с некоторыми нюансами.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Римас Туминас: Хотелось, чтобы восторжествовал светлый дух человека

Российские зрители увидят эту вашу постановку "Привидений"?

Римас Туминас: Не думаю. В наше время вообще очень сложно что-либо планировать. Слишком многое сорвалось или не состоялось, поэтому мы все сейчас очень осторожны в своих планах. И потом привезти такую постановку в другую страну - очень дорого. Не каждый театр на такое решится.

Конечно, с театральными гастролями, особенно зарубежными, стало сложно. Но если представить, что появилась возможность, - куда бы вы повезли свою "Войну и мир"? Например, итальянцы - поняли бы в вашем спектакле все?

Римас Туминас: Конечно. Тема войны и тема мира не то что нам близки - они живут с нами и в нас. Человечество все время мечтает о мире. Но мы вечно находимся в состоянии войны. Эта война шла веками и продолжается сейчас - даже когда без пушек, она не менее страшная.

Римас Туминас Репетиции Войны и мира. Фото: Александра Торгушникова

Сразу после Льва Толстого - Ибсен. Крупные классики, судьбы отдельных героев и целого мира, герои мечутся на фоне глобальных и семейных катастроф. Разный масштаб и разные сюжеты - а в середине все равно и там, и тут человек, цепляющийся как за соломинку - за идеалы, семьи, принципы, иллюзии, фантомы… Раскроете секрет, кто у вас на очереди за Толстым и Ибсеном? Кто следующий?

Римас Туминас: Тот, кто величественнее Толстого и Пушкина…

Кстати

К юбилею Римаса Туминаса специально для наших читателей - в Киноклубе "РГ" - проходят премьерные показы фильма Тофика Шахвердиева "Вся наша жизнь - игра".

Известный документалист, Тофик Шахвердиев запечатлел мастера в работе над спектаклем Большого театра "Пиковая дама", вышедшем в 2017 году. Режиссер по преимуществу драматический, имевший дело с классиками от Софокла, Шекспира, Пушкина, Чехова, Толстого и Грибоедова до Беккета и Дюрренматта, Туминас был приглашен в Большой поставить "Катерину Измайлову" Шостаковича и "Пиковую даму" Чайковского - это пока все его опыты в оперном жанре. Фильм-наблюдение Тофика Шахвердиева позволит составить более полное представление о творческом методе и характере мастера.

"Римас Туминас - шаман, и ЧТО он говорит - не так существенно, - объясняет автор фильма. - Главное: то, что говорит, - звучит убедительно, и с ним соглашаются. При этом, кто бы что ни говорил ему, Римас со всеми тоже соглашается. Однажды я назвал его мистером "Да", вспомнив советского мистера "Нет", и все удивились. Оказывается, с этим повсеместным "соглашательством" все сжились, и никто этого не замечал.

Логика в искусстве - дело далеко не первостатейное. Она есть, но словам неподвластная, совсем не обязательно внятная. Театр - это издалека, общий план. А в кино видно и слышно то, чего без микроскопа и телескопа увидеть и услышать невозможно. Этот фильм не про Пушкина, не про Чайковского, не про оперу, не про Большой театр, а про человека в работе, вся жизнь которого - игра. Профессия такая".

Подготовил Валерий Кичин

Культура Театр Драматический театр Гид-парк Киноклуб Валерия Кичина

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