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03.02.2022 21:34
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Чаще всего заражаются "омикроном" люди 20-30 лет

Текст: Нина Егоршева

Заражению штаммом "омикрон" чаще подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет. Это объясняется тем, что они имеют большое количество контактов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне"

"Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет", - рассказала она в интервью телеканалу "Россия-1". Не менее активно, по ее словам, в эпидпроцесс вовлекаются и подростки.

При этом Попова отметила, что тестироваться на коронавирус всем подряд не нужно. Делать тесты она рекомендовала только тем, у кого есть симптомы. Это нужно, по ее словам, для того чтобы точно понять, чем болен человек - коронавирусом или гриппом. Тем более, что удельный вес последнего сегодня также велик. При этом тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна.

Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов проанализировал данные по смертности от COVID-19 в странах, где доминирует штамм "омикрон". Эксперт сделал вывод, что уровень летальности у заразившихся этим штаммом вдвое ниже, чем при "дельте", но остается значимым. "Показатели погибших все равно не достигают уровня "дельты" (в 2%), но близки к 1%", - сообщил Фаворов.

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