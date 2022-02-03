Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: Рост заболеваемости COVID-19 продолжится в регионах

Рост заболеваемости COVID-19 в России еще будет продолжаться некоторое время. В первую очередь, это относится к регионам, так как там эпидситуация начала ухудшаться позже. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Она напомнила, что в Москве и Санкт-Петербурге уже доминирует штамм "омикрон". В 83 субъектах РФ им заразились 15 тысяч 287 человек. Это лабораторно подтвержденные случаи.

Медики рассказали, что новый вариант SARS-CoV-2 вызвал пневмонию у шести процентов инфицированных. Бессимптомная форма была у 16 процентов заразившихся.

Главный санитарный врач страны Анна Попова отметила, что среди тех, у кого обнаружен "омикрон", 70 процентов - это не сделавшие прививку от COVID-19 люди.