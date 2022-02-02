Попова: "Омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев

Заражение штаммом коронавируса "омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в целом в нашей стране выявлено 15 287 случаев, вызванных подтвержденным геновариантом вируса "омикрон". Случаи зарегистрированы в 83 субъектах, по клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, по пневмонии - 6,5%, бессимптомная форма - 16%", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Главный санитарный врач отметила, что не привиты 70% заболевших, 95% ранее не болели новой коронавирусной инфекцией.

По ее словам, "омикрон" стремительно распространяется по миру, за шесть недель число подтвержденных случаев в мире увеличилось почти в 30 раз.

По состоянию на 2 февраля в российскую базу загружено 80 875 геномных последовательностей. Из них 8239 загруженных - это геновариант "омикрон".

"Хочу сказать, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. На сегодняшний день к линии BA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%, а линия BA.3 на территории РФ не выявлена", - рассказала Попова.

Подавляющее большинство случаев, которые относятся к BA.2, было выделено в Москве, Марий Эл, Ростовской области, Башкирии. "Я делаю на этом акцент, потому что целый ряд стран говорит о еще более высокой контагиозности этой линии", - пояснила Попова.