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03.02.2022 16:22
Рубрика: Власть

Самолеты РФ и Беларуси нанесли совместный ракетный удар в рамках учений

Текст: Иван Петров
Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС Беларуси в ходе совместных учений произвели ракетный удар по условному противнику, силы которого дислоцировались на полигоне "Брестский". Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Фото: Министерства обороны Республики Беларусь/ telegram.com Фото: Министерства обороны Республики Беларусь/ telegram.com
Фото: Министерства обороны Республики Беларусь/ telegram.com

"Этап с боевой стрельбой общевойсковых и десантных подразделений с применением огня артиллерии, а также отработкой ударов штурмовой и армейской авиации прошел в четверг на полигоне "Брестский". Мероприятия состоялись в рамках проверки сил реагирования Союзного государства", - уточнили в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Шойгу: Переброска войск на учения в Беларусь организована блестяще

Поясняется, что авиационную поддержку подразделений вооруженных сил России и Беларуси осуществили самолеты Як-130 и Су-25. При этом для нанесения авиаудара по объектам условного противника заранее была проведена воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов совместной тактической группы. "По целеуказаниям передового авиационного наводчика самолетами Як-130 и Су-25 был нанесен удар неуправляемыми авиационными ракетами по технике и живой силе условного противника", - рассказали военные.

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин лично наблюдали за отработкой подчиненными учебно-боевых задач.

Ранее Сергей Шойгу назвал организацию российско-белорусских маневров блестящей.

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) пройдет передислокация и создание группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) состоится совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполнены мероприятия по усилению охраны границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

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