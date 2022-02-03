Telegram оплатил штрафы на 11 миллионов рублей

Служба судебных приставов прекратила три исполнительных производства в отношении компании Telegram. Это означает, что задолженность погашена. Общая сумма долга по трем производствам составляла 11 миллионов рублей. Штраф был наложен на компанию Таганским судом Москвы за отказ удалить запрещенный в России контент.

Также в декабре прошлого года компания выплатила штрафы на общую сумму 15 миллионов рублей, полностью погасив долги по предыдущим штрафам.

Крупнейшие интернет-сервисы - Telegram, Google, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ). Суды наказывают интернет-гигантов в том числе за неудаление информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Как подсчитал "Интерфакс", общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 миллионов рублей.

Сейчас в Федеральной службе судебных приставов открыты исполнительные производства о взыскании штрафов с Twitter на сумму 34,7 миллиона рублей.