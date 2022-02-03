Tesla отзывает 817 тысяч электромобилей из-за проблем с безопасностью

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 817 143 машины, произведенные с 2017 до 2022 год. Причиной стали ошибки срабатывания сигнала ремня безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска.

"Звуковой сигнал может не активизироваться, когда автомобиль заведен и водитель не пристегнут ремнем безопасности", - пояснили в NHTSA.

С начала февраля акции Tesla подешевели с 947 долларов до 880. В четверг котировки потеряли 2,78%. В целом снижение связано с рядом новостей, которые касаются компании. Так, ранее Tesla объявила об отзыве 53,8 тысячи электрокаров в США из-за ошибки в системе автономного управления: машины не останавливались перед знаком "Стоп" на перекрестке и продолжали движение.

Кроме того, негативно на активность инвесторов повлиял отказ администрации президента Джо Байдена пригласить владельца Tesla Илона Маска на встречу крупнейших производителей электромобилей.

При этом Илон Маск сохраняет первую строчку рейтинга богатейших людей планеты. Правда, только за последние сутки он потерял 5,8 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 234,6 млрд долларов.