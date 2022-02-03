В Африке распространяется подвид "омикрона", который трудно обнаружить

Подвид штамма "омикрон", который очень трудно выявить с помощью существующих тестов на коронавирус, обнаружен уже в пяти странах Африки. Об этом сообщила старший вирусолог африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Никси Гумеде-Моэлетси.

"Новый подвид "омикрона", получивший название ВА.2, был выявлен в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Мы крайне обеспокоены этим", - сказала представитель ВОЗ, чьи слова цитирует ТАСС.

Гумеде-Моэлетси отметила, что ВА.2 очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления "омикрона" тесты "его не видят". Она также добавила, что африканское представительство ВОЗ работает с рядом лабораторий мира с тем, чтобы получить точную картину в отношении указанного подвида.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новую методику, которая способна определить три подвида штамма "омикрон". Как сообщили в Роспотребнадзоре, исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени.

При этом накануне главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что подвида штамма "омикрон" ВА.2.выявлен уже в 44 регионах страны - всего более 250 случаев. Его доля составляет 3% от общего числа заражений. Подавляющее большинство случаев - в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкирии.