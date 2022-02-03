Новости

Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов 05:00
В России ученые разработали методику определения трех подвидов "омикрона" 04:41
Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля 04:17
Вирусолог Щелканов: Пандемия коронавируса может продлиться до 2024 года 04:17
Песков: У России есть причины для беспокойства из-за переброски войск США в ЕС 04:00
В России банк перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю 03:42
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: Рост заболеваемости COVID-19 продолжится в регионах 03:20
Путин назвал отношения РФ и КНР образцом эффективного сотрудничества 02:55
Байден заявил, что говорил Путину о переброске войск из США в Европу 01:40
Глава Минздрава Франции Веран: Пик пятой волны COVID-19 пройден 01:22
Истребители НАТО сопроводили Ту-142 ВКС РФ на учениях в Атлантике 00:05
Анатолий Альтштейн: Жесткий локдаун не нужен 02.02.2022
Олаф Шольц рассказал о запланированной встрече с Путиным 02.02.2022
Философ Славой Жижек объяснил, почему Запад хочет запретить вещание RT 02.02.2022
ЦСКА уступил "Анадолу Эфесу" в домашнем матче Евролиги 02.02.2022
Макрон допустил возможность поездки в Россию в ближайшее время 02.02.2022
Неканоническая ПЦУ на Украине наложила "санкции" на митрополита Филарета 02.02.2022
В Минтруде уточнили, как выплата пособия беременным зависит от прописки 02.02.2022
Овечкин заболел коронавирусом и не сыграет в Матче всех звезд НХЛ 02.02.2022
Около 577 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.02.2022
Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19 02.02.2022
Специалисты предупредили о падении качества цемента 02.02.2022
Чихание и ломота могут проявиться уже через два дня после заражения "омикроном" 02.02.2022
Глава Роспотребнадзора: В России есть случаи более заразной линии "омикрона" 02.02.2022
Комплексы "Ярс" Тейковской дивизии РВСН вышли на учение 02.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
03.02.2022 04:41
Рубрика: Общество

В России ученые разработали методику определения трех подвидов "омикрона"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские ученые разработали новую методику, определяющую три подвида штамма "омикрон". Разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации. Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Попова: "Омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в 44 регионах страны выявлены уже более 250 случаев подвида штамма "омикрон" ВА.2. Его доля составляет 3 процента от общего числа заражений. Подавляющее большинство случаев - в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкирии.

"На сегодняшний день к линии BA.2 относятся 253 сиквенса, а линия BA.3 на территории РФ не выявлена", - добавила Попова.

Руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление сублиний штаммов с точки зрения вирусной эволюции - обычное явление.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: У России есть причины для беспокойства из-за переброски войск США в ЕС
Путин обсудил с Джонсоном Украину и гарантии безопасности
В России банк перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Попова: В России выявлен более заразный подвид "омикрона" - ВА.2
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым