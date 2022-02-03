В России ученые разработали методику определения трех подвидов "омикрона"

Российские ученые разработали новую методику, определяющую три подвида штамма "омикрон". Разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации. Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в 44 регионах страны выявлены уже более 250 случаев подвида штамма "омикрон" ВА.2. Его доля составляет 3 процента от общего числа заражений. Подавляющее большинство случаев - в Москве, Марий Эл, Ростовской области и Башкирии.

"На сегодняшний день к линии BA.2 относятся 253 сиквенса, а линия BA.3 на территории РФ не выявлена", - добавила Попова.

Руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление сублиний штаммов с точки зрения вирусной эволюции - обычное явление.