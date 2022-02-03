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03.02.2022 19:11
Рубрика: В мире

В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети

Текст: Юрий Когалов

Во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии погибли дети. Этот факт, как передает ТАСС, признали представители администрации США. Однако ответственность за их смерть Вашингтон не стал брать на себя, а возложил на боевиков ИГ.

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Как отмечается, аль-Курейши привел в действие взрывное устройство, при взрыве погиб он сам и еще несколько человек, в том числе его жена и дети. Сколько именно детей находилось в доме в тот момент, представители администрации США не смогли назвать. Отмечается лишь, что восемь несовершеннолетних были благополучно вывезены с места, где США проводили свою операцию. По данным агентства AP, были убиты не менее 13 человек, включая шестерых детей и четырех женщин.

Также стало известно, что американские военные были вынужден уничтожить один из своих вертолетов. По словам представителя администрации США, у машины возникли технические неполадки еще на ранней стадии операции. Было решено не использовать его дальше и не возвращать обратно.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке Ситуация в Сирии

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