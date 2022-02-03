В Кремле прокомментировали переброску сил США в Европу

В Пентагоне объявили, что временно направляют дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать", - сказал Песков на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать действия властей США.

Представитель Кремля обратил внимание, что в данном случае идет речь не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, а "о направлении американских солдат в европейские страны вблизи наших границ". "Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - подчеркнул Дмитрий Песков.