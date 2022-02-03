В Минске заявили протест из-за запуска украинского беспилотника

Решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата на территорию Беларуси был заявлен внешнеполитическим ведомством страны послу Украины Игорю Кизиму, который был вызван 3 февраля в МИД РБ.

Украинский беспилотник, уточняют новостные порталы, 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу РБ, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных Сил.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - подчеркнули в МИД.