В Москве началось прощание со сценаристом Виктором Мережко

В Центральном Доме кинематографистов Москвы началась церемония прощания со сценаристом и режиссером Виктором Мережко, скончавшимся 30 января. Как сообщает ТАСС, траурное мероприятие идет в открытом формате, почтить память артиста пришли его родные, друзья и поклонники.

Причиной смерти Мережко стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что кинематографист заболел в декабре прошлого года, но занимался самолечением в надежде, что болезнь отступит. Когда артиста уговорили отправиться в больницу, поражение легких достигало уже 90%. Он был помещен в реанимацию, а затем врачам пришлось провести операцию, после которой состояние пациента ухудшилось. Виктору Мережко было 84 года.

После окончания прощания Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой.

За свою долгую карьеру сценарист, режиссер и писатель создал более 70 фильмов - "Одинокая женщина желает познакомиться", "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Полеты во сне и наяву" и многие другие.