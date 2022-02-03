В Ростуризме обещают вдвое удешевить туры по России за счет чартеров

Правительство РФ в этом году продолжит субсидирование чартеров по России, благодаря чему стоимость поездки для туристов должна снизиться в 1,5-2 раза. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Сообщается, что в рамках нацпроекта по туризму на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. "Механизм заключается в том, что Ростуризм субсидирует половину стоимости фрахта судна. Благодаря этому стоимость поездки для туристов снижается в 1,5-2 раза. Это касается как популярных туристических направлений, уже востребованных у туристов, так и отдаленных, куда многие хотели бы поехать, но не могли себе позволить. Например, регионы Дальнего Востока. То есть чартеры делают путешествия дешевле и доступнее", - приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.

В ведомстве напомнили, что благодаря чартерам турист экономит время, поскольку ему не надо отдельно бронировать билеты на самолет. "Приобретая пакетный тур в рамках чартерной программы, турист получает удобный, продуманный продукт под ключ, который включает перелет, проживание, трансфер и базовые экскурсии", - уточнила глава Ростуризма.

Сообщается, что пока чартеры летают только из Москвы и обратно. Однако в Ростуризме рассчитывают, что программа будет расширяться, и аналогичные туры станут доступны и из других российских городов.

В январе стало известно о новом этапе туристического кешбэка. В 2022 году продажи туров по этой программе стартовали с 18 января и будут идти по 12 апреля, а совершить путешествие можно до 30 апреля. По данным туроператоров, туристы уже активно бронируют поездки по России, продажи выросли в два раза. Напомним, если отправиться в поездку по программе туристического кешбэка, можно сэкономить до 20% стоимости путешествия.