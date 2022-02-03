В Совфеде оценили решение МИД по Deutsche Welle

Прекращение аккредитации журналистов Deutsche Welle в России будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе RT, считает член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.

"В международных отношениях все строится на основе паритета, поэтому если и другие страны будут выступать новоявленными цензорами в отношении RT, такие же последствия для их работы в России могут быть и для них", - сказал он РИА Новости.

Глава этой же комиссии Андрей Климов не удивлен решением МИД, назвал его шаги "вполне адекватными". "Я еще в декабре говорил, что такого рода действия германских властей в отношении российского СМИ могут привести к необходимости ответных мер, - напомнил он в беседе с RT. - Немецкая сторона своими последними действиями лишила нас возможности принимать иного рода меры. Просто вынудили нас на такого рода ответные шаги".

"Это, к великому сожалению, ситуация, которая продуцируется людьми, которые нас же упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова. Им бы лучше в зеркало посмотреть на себя - и всё встанет на свои места", - заключил Андрей Климов.

Напомним, в четверг МИД России объявил о закрытии корпункта Deutsche Welle в России и аннулировании аккредитации сотрудников издания. Решение принято в ответ на запрет вещания RT в Германии.