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03.02.2022 08:12
Рубрика: Видео

Видео: "старомодные угонщики" удивили и насмешили интернет

Текст: Вадим Давыденко

Быстро, дерзко и изобретательно действовали угонщики мотоцикла в английском городке Дартфорд на юго-востоке страны. Не справившись с электростартером новенького KTM Duke 125, они сначала решили толкать байк вручную, а потом вспомнили старые конокрадские традиции. И запрягли мотоцикл в упряжку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Хозяин угнанного Duke разместил в соцсетях ролик с печальным рассказом об угнанном байке (пропажу до сих пор не нашли - ред.), но смеха и удивления в комментариях под видео было больше, чем сочувствия, полезных советов и предложений реальной помощи.

Пользователи Сети быстро сошлись во мнении, что угон - дело рук мигрантов из Ближнего Востока или Северной Африки, наводнивших в последнее время городки Юго-Восточной Англии. И что случившееся - безусловно, ужасно и обидно, но при этом старомодно и ...винтажно, что ли. И даже немного романтично. Шутка ли - в начале XXI века, в эпоху невероятных научных технологий, злоумышленники скрылись с места преступления, умчавшись на лошади! Ну хорошо, пусть даже и не умчавшись, а неторопливо перебирая копытами. Ничего подобного, по оценкам местной полиции, в городке не происходило лет сто...

"Где они перед этим украли лошадь?" - вопрос, который задал под видео каждый третий комментатор. Вариант, что лошадь не краденая, никем даже не рассматривался.

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#видео