ВОЗ пока не известна тяжесть заболевания при новом подвиде "омикрона"

Характер течения болезни после заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2 пока неизвестен. Населению по-прежнему следует соблюдать осторожность. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Как будет вести себя новый подвид "омикрон"-штамма коронавируса BA.2, что касается тяжести, мы еще не знаем, так что надо быть осторожными", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24". Вуйнович добавила, что подвид "омикрона" BA.2 практически вытесняет BA.1.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи заражения линией BA.2 штамма "омикрон" есть в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия, а также в Ростовской области.

Напомним, мутацию ВА.2 в середине января обнаружила академическая лаборатория в Дании. По данным Датского Института сывороток, подвид BA.2 значительно заразнее штамма BA.1, при этом генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа", что не позволяет идентифицировать его как "омикрон" с помощью стандартного ПЦР-теста.