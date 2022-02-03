Выпускают ли еще "автомобили-миллионники"

В прошлом столетии автомобили, способные без существенных ремонтов проехать полмиллиона или даже миллион километров, не были редкостью. Марку держал почти весь европейский автопром.

Есть ли подобные экземпляры среди современных машин? Или производителю в принципе невыгодно выпускать автомобили, которые много лет будут радовать хозяев надежностью? На этот вопрос попытался ответить эксперт "ЗР" Алексей Ревин.

Еще несколько десятилетий назад инженерное мастерство и качество производства ставились во главу угла. Американские моторы имели большой рабочий объем и благодаря сравнительно небольшой нагрузке обеспечивали рекордные пробеги. Азиатские производители должны были завоевывать новые рынки, поэтому прилагали все усилия для обеспечения надежности своих автомобилей.

Но "миллионники" ушли с рынка не только поэтому. Компьютерное проектирование позволило удешевить себестоимость всех агрегатов, сделав их приблизительно равными по надежности. Такого понятия как избыточный запас прочности сейчас просто нет.