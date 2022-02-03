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03.02.2022 10:00
Рубрика: Легковые авто

Выпускают ли еще "автомобили-миллионники"

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В прошлом столетии автомобили, способные без существенных ремонтов проехать полмиллиона или даже миллион километров, не были редкостью. Марку держал почти весь европейский автопром.

Фото: Istock
Дефицит пересаживает россиян на "автохлам"

Есть ли подобные экземпляры среди современных машин? Или производителю в принципе невыгодно выпускать автомобили, которые много лет будут радовать хозяев надежностью? На этот вопрос попытался ответить эксперт "ЗР" Алексей Ревин.

Еще несколько десятилетий назад инженерное мастерство и качество производства ставились во главу угла. Американские моторы имели большой рабочий объем и благодаря сравнительно небольшой нагрузке обеспечивали рекордные пробеги. Азиатские производители должны были завоевывать новые рынки, поэтому прилагали все усилия для обеспечения надежности своих автомобилей.

Но "миллионники" ушли с рынка не только поэтому. Компьютерное проектирование позволило удешевить себестоимость всех агрегатов, сделав их приблизительно равными по надежности. Такого понятия как избыточный запас прочности сейчас просто нет.